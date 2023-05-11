نجم مغربي بديل بوسكيتس في برشلونة

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أصبح النجم المغربي سفيان امرابط، لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي محل اهتمام كبير من مسئولي برشلونة الإسباني بعد رحيل النجم الإسباني سيرجو بوسكيتش عن صفوف البلوجرانا.

صحيفة (سبورت) الإسبانية، أشارت اليوم الخميس، إلى أن إدارة برشلونة بدأت التحرك لتدعيم خط وسط الفريق بعد الإعلان رسميًا عن نهاية مشوار سيرجو بوسكيتس بقميص البرسا بنهاية الموسم الجاري.

ويبحث برشلونة التعاقد مع لاعب محور ارتكاز لتعويض رحيل بوسكيتس، وضمت قائمة اللاعبين المرشحين على رأسها البرتغالي روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي والمغربي سفيان أمرابط والإسباني جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي.

وأنهت الصحيفة تقريرها بأن فرص أمرابط للانتقال إلى برشلونة أصبحت كبيرة ولكن الأمر يتوقف حل النادي أزمة اللعب المالي النظيف.

وقدم سفيان أمرابط أوراق اعتماده للعالم بعد مستواه المميز رفقة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 ونجاحه مع نجوم أسود الأطلس كتابة التاريخ بإنجاز الوصول إلى المربع الذهبي في كأس العالم.