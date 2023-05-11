نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

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عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة، حيث يجري العمل في 3265 مشروعا بنطاق 18 قطاعا خدميا؛ لمتابعة مستجدات الأعمال وتذليل العقبات.

وجاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات والشركات، والعميد أنور عدلي ممثل جهاز الخدمة الوطنية، وممثلي جهاز التعمير بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي، ومهندسي دار الهندسة.

وأكد نائب محافظ المنيا، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة.

واستعرض نائب المحافظ، مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة ومعدلات الإنجاز، موجها بإزالة جميع المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة؛ لتعظيم الاستفادة من المشروعات وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.