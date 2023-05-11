صندوق النقد الدولي: باكستان تلغي مقترح دعم الوقود المثير للجدل

قال صندوق النقد الدولي إن باكستان ستلغي مقترحا جديدا لدعم الوقود، وهو قرار من المرجح أن يزيل عقبة أمام الإفراج عن قرض تأخر طويلا بقيمة 1ر1 مليار دولار.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة، إن باكستان تعهدت بعدم تنفيذ ما يسمى ببرنامج الدعم المتبادل في السنة المالية الحالية وما بعدها.

وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة لن تقدم أيضا إعفاءات ضريبية جديدة وسوف تسمح "بشكل دائم" بسعر صرف للعملة قائم على السوق.

وقد قام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برفع أسعار الطاقة والضرائب للحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي.

وتشكل هذه الخطوات، إضافة إلى إلغاء خطة دعم الوقود، مخاطر سياسية كبيرة لحكومة شهباز شريف مع انخفاض معدلات التأييد لها قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري وتصاعد التوترات السياسية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وأضاف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق سوف يستمر في التواصل مع الحكومة بشأن القرض على الرغم من تصاعد التوترات السياسية.