الرئيس الإندونيسي: لا يمكن التهاون إزاء انتهاكات القيم الإنسانية في ميانمار

حث قادة دول جنوب شرق آسيا جيش ميانمار، على إنهاء العنف وبدء حوار مع المعارضين لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد بعدما سيطر الجنرالات على السلطة قبل أكثر من عامين.

وأعرب قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن "بالغ قلقهم" بشأن تصاعد الصراعات المسلحة والعنف في ميانمار، وذلك في بيان صدر في ختام قمتهم بإندونيسيا.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يرأس رابطة أسيان العام الجاري: "لا يمكن التهاون إزاء انتهاكات القيم الإنسانية".

وأضاف: "يجب التمسك بشدة بمبدأ الشمول من جانب أسيان، حيث إن مصداقية آسيان على المحك"، وذلك في نهاية قمة التكتل التي عقدت في بلدة لابون باجو في جزيرة فلوريس الإندونيسية.

وتتعرض أسيان لضغط للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في حل الاضطراب في ميانمار بعدما تسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير 2021 في اندلاع انتفاضة وأدى إلى حملة قمع شنتها قوات الأمن.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن أكثر من 3 آلاف شخص قتلوا وفر أكرث من 1.8 مليون شخص من منازلهم منذ الانقلاب.