 مقتل شخص في قصف روسي على مقاطعة سومي بأوكرانيا - بوابة الشروق
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مقتل شخص في قصف روسي على مقاطعة سومي بأوكرانيا


نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 8:57 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 8:57 ص

 قتل شخص جراء قصف روسي على 6 مجتمعات في مقاطعة سومي بأوكرانيا.

ونقلت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية عن إدارة سومي العسكرية أن القوات الروسية استهدفت مجتمعات فيليكا بيساريفكا وبيلوبيليا ويوناكيفكا وخوتين وإسمان ونوفوسلوبيديسك أمس الأربعاء.


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