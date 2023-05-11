مقتل شخص في قصف روسي على مقاطعة سومي بأوكرانيا

الأكثر قراءة
ما حقيقة بيع ماكينة صنع القهوة بـ68 جنيها على وسائل التواصل الاجتماعي؟
شوبير: استبعاد سافيو من الأهلي ليس فنيا فقط.. هناك حقيقة غائبة
المخبوزات والأسماك والسجائر تقود ارتفاع الأسعار من مارس إلى أبريل.. تفاصيل
بعد تكريمه من كيان وهمي.. حسام موافي: محبش أشتم حد لأننا متربيناش على كده
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
أؤيد
أعارض
محايد
النتـائـج
تصويت
قتل شخص جراء قصف روسي على 6 مجتمعات في مقاطعة سومي بأوكرانيا.
ونقلت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية عن إدارة سومي العسكرية أن القوات الروسية استهدفت مجتمعات فيليكا بيساريفكا وبيلوبيليا ويوناكيفكا وخوتين وإسمان ونوفوسلوبيديسك أمس الأربعاء.