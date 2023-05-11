واريورز ونيكس يحييان آمالهما في المربع الذهبي لدوري السلة الأمريكي

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سجل ستيفين كاري 27 نقطة ليقود جولدن ستيت واريورز للفوز على لوس انجليس ليكرز 121 /106 فجر الخميس في المواجهة الخامسة بين الفريقين بالمربع الذهبي للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحيا واريورز حامل اللقب آمال التأهل للنهائي بعد ان حقق فوزه الثاني مقابل ثلاث هزائم، قبل المواجهة السادسة بين الفريقين غدا الجمعة.

وأحرز أندرو ويجينز 25 نقطة وسبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأضاف درايموند جرين 20 نقطة وأربع تمريرات حاسمة لفريق واريورز.

وتكفل جاري بايتون بتسجيل 13 نقطة وأضاف جوردان بول 11 نقطة مقابل تسجيل كلاي تومسون عشر نقاط لواريورز.

وسجل ليبرون جيمس 25 نقطة لليكرز وأضاف انتوني ديفيز 23 نقطة وتسع متابعات .

وفي المربع الذهبي للقسم الشرقي فاز نيويورك نيكس على ميامي هيت 112 /103 .

ويتفوق هيت بنتيجة 3 /2 في مجموع المواجهات المباشرة في المربع الذهبي للقسم الشرقي.

وسجل جالين برونسون 38 نقطة لنيكس وأضاف ار جي باريت 26 نقطة وتكفل جوليوس راندل بتسجيل 24 نقطة.

وتصدر جيمي باتلر قائمة هدافي ميامي هيت بتسجيله 19 نقطة وأضاف بام اديبايو 18 نقطة وتكفل دونكان روبينسون بتسجيل 17 نقطة.