الشركات الصينية تغرق السوق الأسترالية بالسيارات الفارهة ذات الأسعار المنخفضة

بغض النظر عن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، أصبحت شركة شيري أوتومبيل أحدث شركة صينية تحاول الاستحواذ على حصة من سوق السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) التي تعمل بمحركات البنزين في أستراليا، بطرح سياراتها باسعار منخفضة نسبيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شيري تبيع سيارتها أومودا 5 متوسطة الحجم في مختلف أنحاء استراليا بسعر يقل عن 32 ألف دولار أسترالي (22 ألف دولار أمريكي) للفئة الأساسية. وتزود شيري سياراتها بالكثير من الكماليات التي توجد عادة في السيارات الفارهة، مثل عجلة القيادة المزودة بنظام تسخين لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء، والأضواء الخارجية، دون أن يزيد سعرها عن 35 ألف دولار أسترالي.

وأشارت بلومبرج إلى أن شركة فورد موتور الأمريكية تبيع سيارتها رانجر المماثلة للسيارة الصينية بأكثر من ضعف هذا السعر في السوق الأسترالية.

وانضمت شيري إلى الشركات الصينية المنافسة مثل جريت وول موتور وسياك موتور كورب التي تمتلك العلامة التجارية البريطانية إم.جي، في طرح سيارات فارهة بأسعار محتملة في السوق الأسترالية التي تتحرك ببطء نحو المركبات الكهربائية. وتعتبر شيري ثاني أكبر شركة سيارات صينية من حيث تصدير السيارات في العالم.

ومع استمرار معدل التضخم في أستراليا خارج السيطرة رغم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية نحو 10 مرات، تعتبر السيارة أومودا5 عرضا مناسبا للسوق المعروفة بحبها للسيارات إس.يو.في والشاحنات الخفيفة. وزادت مبيعات السيارات الصينية في أستراليا بنسبة 69% في العام الماضي مع توقعات باستمرار نمو المبيعات. وتستهدف شيري بدء بيع سيارتها الأكبر تيجو7 برو وتيجو7 برو في وقت لاحق من العام الحالي في السوق الأسترالية.

ويبدأ سعر السيارة فورد رانجر الأكثر مبيعا في أستراليا، من 50 ألف دولار أستراليا ويصل إلى 100 ألف دولار للفئات الأعلى. أما ثاني أكثر السيارات مبيعا في السوق وهي الشاحنة الخفيفة تويوتا هاي لوكس وتويوتا رآف4فإنها تبدأ بسعر مرتفع نسبيا، وهو ما يجعل سيارات شيري من نفس الفئات خيارا جذابا من ناحية الأسعار والتجهيزات.