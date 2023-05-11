 مسؤولون: طائرات درون تهاجم مخزنا للوقود ومنشأة إدارية غرب روسيا - بوابة الشروق
الخميس 11 مايو 2023 2:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مسؤولون: طائرات درون تهاجم مخزنا للوقود ومنشأة إدارية غرب روسيا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 1:45 م

قال مسؤولون إنه تم استخدام طائرات درون للهجوم على مخزن للوقود ومبنى إدارة في بريانسك، المنطقة الواقعة بغرب روسيا القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وكتب الكسندر بوجوماس حاكم منطقة بريانسك على تطبيق تيلجرام إن طائرة درون أسقطت عبوة ناسفة فوق منشأة تخزين، مما أدى لإلحاق الضرر جزئيا بخزان نفط.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن المبنى الإداري.

وذكرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنشأة كانت موقعا عسكريا.

وأفادت تقارير أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

واتهم بوجوماس أوكرانيا بأنها وراء الهجمات، ولكن لم يصدر رد فعل من كييف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك