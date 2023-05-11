مسؤولون: طائرات درون تهاجم مخزنا للوقود ومنشأة إدارية غرب روسيا

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قال مسؤولون إنه تم استخدام طائرات درون للهجوم على مخزن للوقود ومبنى إدارة في بريانسك، المنطقة الواقعة بغرب روسيا القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وكتب الكسندر بوجوماس حاكم منطقة بريانسك على تطبيق تيلجرام إن طائرة درون أسقطت عبوة ناسفة فوق منشأة تخزين، مما أدى لإلحاق الضرر جزئيا بخزان نفط.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن المبنى الإداري.

وذكرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنشأة كانت موقعا عسكريا.

وأفادت تقارير أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

واتهم بوجوماس أوكرانيا بأنها وراء الهجمات، ولكن لم يصدر رد فعل من كييف.