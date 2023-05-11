القيعي: حسن حمدي رفض التصعيد في قضية التزوير بعقد جدو

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، رفض التصعيد في قضية التزوير بتوقيع محمد ناجي جدو لاعب الأهلي السابق.

وتابع القيعي عبر قناة النهار: "حسن حمدي رفض تصعيد القضية، ضد شخص ما في تلك القضية، في رحيل ناجي جدو من الاتحاد إلى الأهلي أو الزمالك".

وأضاف القيعي: "الاتحاد كان لديه توقيع من جدو وجدد عقده قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، والزمالك أكد أنه حصل على توقيع اللاعب قبل البطولة بعد نهايتها، والاتحاد صعد الأمر وحصل على حكم أن تجديده صحيح".

واختتم القيعي: "حسن حمدي رئيس النادي اشترط بعد التوقيع مع اللاعب مقابل 8 ملايين جنيه من الاتحاد، أن تكون صورة اللاعب مميزة وتنتهي مشكلته بشكل مميز أمام الجميع، حتى لا يتم التصعيد في قضية التزوير".