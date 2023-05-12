وزراء مجموعة ميونخ للسلام قلقون من تدهور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية

أعرب وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، عن قلقهم البالغ من تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتطورات في غزة ومحيطها، والتي أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء مجموعة ميونيخ في برلين، اليوم الخميس، للتشاور بشأن التدابير اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم، إلى "الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار الذي ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإطلاق صواريخ عشوائية ضد إسرائيل"، مؤكدين وجوب احترام القانون الدولي الإنساني.

وأثنى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن على الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، داعين الى الحفاظ على الوضع القائم في المقدسات في مدينة القدس.

وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، معربين عن قلقهم البالغ حيال التصعيد المتنامي ضد المسيحيين والمسلمين في القدس.

وقال البيان إن "هذا الواقع المؤسف يؤكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتجنب تفجر الأوضاع وإيجاد أفق سياسي يعيد الأمل ويحقق التطلعات وينهي الاحتلال"، مشددين على ضرورة وقف أسباب التوتر والعنف، بما في ذلك الإجراءات أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والدائم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأثنى الوزراء على الجهود المشتركة لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية لخفض التصعيد والحيلولة دون تصاعد العنف وإيجاد الزخم اللازم لاستئناف عملية سياسية على نطاق أوسع للوصول إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين، داعين الأطراف كافة لتنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

وأضافوا، إن الأحداث الأخيرة تؤكد الحاجة إلى العودة إلى عملية سياسية ذات مصداقية تُفضي إلى سلام شامل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافيا وذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدوا استمرارهم بالعمل مع جميع الأطراف لإيجاد آفاق واقعية لاستئناف عملية سلام ذات مصداقية، مؤكدين أن تحقيق سلام عادل ودائم هو هدف استراتيجي يصب في مصلحة الأطراف كافة وهو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.