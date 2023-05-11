محافظ شمال سيناء: سيتم النظر في تصميمات يوتيرن الطرق

أشاد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بقرار وزير العدل بعودة كامل أطقم العمل بالنيابة إلى المحافظة بداية من الشهر المقبل، تسهيلا على المواطنين، داعيا إلى عودة النيابة الإدارية قريبا إلى المحافظة.

وفي سياق آخر، قال محافظ شمال سيناء، إنه سيتم ضبط مناسيب الطرق الفرعية مع المحور الساحلي ومناقشة اليوتيرن وطريقة تنفيذه، موضحا أنه سيتم دعوة مستشار رئيس الهيئة الهندسية للطرق لزيارة المحافظة والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وأخذ موضوع بعد الفتحات على المحور الساحلي محل الاعتبار خاصة في حي المساعيد.

وأضاف أنه سيتم صرف تعويضات الأراضي بعقود مسجلة على الطريق الدائري الجديد بالعريش قريبا، مع تجميد الحالات التي يوجد بها بعض المشاكل بين الورثة أو الملاك لحين حل هذه المشكلات.