مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسوهاج

لقي طالب مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث انقلاب سيارة، ومتوفي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام.

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وتبين أنه أثناء سير السيارة "أجرة ميكروباص" قيادة المدعو "محمود.ا.د.م"، 31 عاما، سائق، ويقيم بدائرة مركز قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة المدعو "أحمد.ع.س"، 24 عاما، طالب، يقيم دائرة مركز أبو تشت، وإصابة كل من "محمد.ح.ح"، 25 عاما، مزارع، بكدمات بالظهر والذراعين وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و"منار.و.م"، 20 عاما، طالبة، بكدمة بالذراع الأيسر، و"نعمة.ر.م"، 21 عاما، طالبة، بكدمات بالوجه، ويقيمون دائرة مركز أبو تشت بمركز قنا.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، ووضعها تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.