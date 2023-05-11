أعلن البرلمان الألماني (البوندستاج) اليوم الأربعاء عن زيادة الرواتب الشهرية للنواب بنسبة 6ر2% لتصل إلى 10591 يورو (11622 دولار).

كان من المقرر في البداية أن تتم زيادة الرواتب بنسبة 5ر3% إلا أنه تم تعديل هذه النسبة بسبب ما أطلق عليه "خصوصية منهجية فريدة".

وترتبط زيادة أجور المشرعين الألمان بشكل تلقائي بالزيادات العامة في الأجور.

ويتم تعديل الرواتب الشهرية لنواب البرلمان كل عام في أول يوليو، بشكل مماثل لزيادة الأجور التي يحددها مكتب الاحصاءات الاتحادي.

ووفقا للقانون، يجب على مكتب الاحصاءات الاتحادي إبلاغ البوندستاج بهذه الزيادة بحلول نهاية مارس. وهذا العام كانت الزيادة 5ر3% إلا أنه تم تعديلها إلى 6ر2%.