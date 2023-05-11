الجيش الإسرائيلي يستهدف 3 من قادة الجهاد الإسلامي في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه استهدف ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن من بين القادة المستهدفين، علي غالي، قائد قوة إطلاق الصواريخ التابعة للجماعة الإسلامية المتشددة.

ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح اليوم جاء فيها: "كان غالي شخصية محورية في الجهاد الإسلامي، وكذلك مسؤولا عن وابل الصواريخ الأخيرة التي أطلقت ضد إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر فلسطينية قولها إن قادة الجهاد الإسلامي الثلاثة لقوا حتفهم في العملية. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن غالي قتل في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في غارة جوية على مبنى سكني في غزة.

وكان مسلحون فلسطينيون قد أطلقوا في وقت سابق مئات الصواريخ على إسرائيل، وفقا للجيش الإسرائيلي. كما سمعت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب لأول مرة منذ أغسطس من العام الماضي.

وتردد أن بعض المنازل دمرت في جنوب إسرائيل. كما أصيب عدة أشخاص في طريقهم إلى الملاجئ.

وقتل سلاح الجو الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاثة أعضاء آخرين بارزين من الجهاد الإسلامي في ضربات مستهدفة على قطاع غزة.

وعقب الهجوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مساء الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي "قضى" على قيادة المنظمة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "وجهت للجهاد الإسلامي أعنف ضربة في تاريخها".

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، استشهد ستة فلسطينيين وأصيب حوالي 20 آخرون يوم الأربعاء.