20 منظمة حقوقية تندد بترحيل لاجئين سوريين من لبنان

نددت مجموعة من 20 منظمة لبنانية وأجنبية، اليوم الخميس، بترحيل لاجئين سوريين، في الأونة الأخيرة، من لبنان إلى بلدهم الذي دمرته الحرب.

وقالت المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "القوات المسلحة اللبنانية قامت مؤخرا، وبشكل سريع، بترحيل مئات السوريين إلى سوريا، حيث سيتعرضون لخطر الاضطهاد أو التعذيب".

وأضافت في بيان مشترك، أنه منذ بداية أبريل الماضي، يجري الجيش اللبناني "مداهمات تمييزية" تستهدف منازل اللاجئين السوريين في أنحاء لبنان، ليقوم بترحيل معظمهم على الفور.

وتتهم المنظمات السلطات اللبنانية بإلقاء مسئولية الأزمة الاقتصادية بالبلاد على وجود اللاجئين السوريين، الذين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب إلى لبنان المجاورة، منذ عام 2011.

ووفقا لمعلومات من منظمات إغاثية، تم إلقاء القبض على حوالي 1100 سوري منذ بداية هذا العام، وتم ترحيل أكثر من 600 منهم إلى سوريا.

ونقلت المنظمات عن بعض اللاجئين قولهم، إن السلطات السورية ألقت القبض على العديد من المرحلين لدى وصولهم إلى الحدود، وقد اختفوا منذ ذلك الحين.

وفي الآونة الأخيرة، تتنامى مشاعر العداء تجاه السوريين في لبنان، إذ يقول الكثير من المسئولين اللبنانيين إن سوريا باتت آمنة، وإنه يجب إعادة السوريين إلى وطنهم.

وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بأن ما لا يقل عن 5ر1 مليون سوري يعيشون في لبنان، غير أنه لم يسجل منهم لدى الوكالة رسميا سوى نحو 800 ألف.