 إصابة شخص إثر وقوع انفجار بوسط مدينة ميلانو الإيطالية - بوابة الشروق
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إصابة شخص إثر وقوع انفجار بوسط مدينة ميلانو الإيطالية

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 5:38 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 5:38 م

 

وقع انفجار بوسط مدينة ميلانو الإيطالية، مما تسبب في اندلاع النيران في عدة سيارات، وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية اليوم الخميس.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن اندلاع النيران في شاحنة صغيرة تحمل إسطوانات الأكسجين، وقد انفجرت أسطوانة أكسجين واحدة على الأقل.

وقال قطاع الإطفاء إن شخصا أصيب في الحادث.

وتمكن سائق الشاحنة من الهروب منها، حيث أصيب بإصابات طفيفة في يده، وفقا لتقارير.

وقد اندلعت النيران في نحو عشر سيارات في شارع في منطقة بورتا رومانا في جنوب شرق ميلانو.

كما اندلعت النيران في شقتين بمبنى مجاور وصيدلية، ولكن لم يتضح مدى حجم الأضرار.

وأجلى المسئولون مدرسة قريبة كإجراء احترازي.

وأظهرت الصور من موقع الحادث ألسنة اللهب وأعمدة الدخان.

وقد تم تطويق الشوارع المجاورة مع استمرار رجال الإطفاء والشرطة في تقييم الوضع.


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