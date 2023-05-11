جولات ميدانية لمتابعة توريد محصول القمح بمراكز المنيا

أكد الدكتور عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن محصول القمح هو محصول استراتيجي بالنسبة للدولة المصرية.

وأوضح أن هناك تعليمات موجهة من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بضرورة الاهتمام بالمحصول وسماع شكاوى المزارعين، والتنسيق مع التموين.

يأتي ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الزراعة مواقع استلام الأقماح من الشون والصوامع بنطاق مركز المنيا؛ لمتابعة عمليات فرز واستلام الأقماح.

وقد رافقه في الجولة كل من المهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس حسين محمد عثمان، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندس رامي سمير مهندس الإرشاد الزراعي بالمديرية.

وتم مناقشة المزارعين في العديد من الأمور المختلفة، وكذا في المشكلات أو الصعوبات التي تواجههم أثناء التوريد.