إندونيسيا: لم يتم إحراز تقدم كبير بشأن مقترح ميانمار للسلام الخاص بآسيان

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنه لم يتم إحراز تقدم كبير بشأن مقترح السلام في ميانمار المكون من خمس نقاط الخاص برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والذي من شأنه أن يشمل إنهاء أعمال العنف، والالتزام بإجراء انتخابات حرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن الرئيس الإندونيسي القول، اليوم الخميس، مع اختتام القمة التي استمرت يومين في جزيرة لابوان باجو: "هناك ضرورة لوحدة آسيان من أجل تحديد الطريق إلى المستقبل".

وأضاف: "إلا أن قضية ميانمار يجب ألا تعرقل التنمية المتسارعة لمجتمع آسيان، لأن هذا ما كنا ننتظره".

ويشار إلى أن ميانمار، وهي واحدة من الدول العشر الأعضاء في المجموعة، تعد مشكلة معلقة بالنسبة لآسيان، حيث لا يزال ينتشر العنف في الدولة التي يحكمها مجلس عسكري، مع عدم وجود مؤشرات على أن اقتراح السلام الذي تحث عليه الدول المجاورة لها، سيتم تبنيه في أي وقت قريب.