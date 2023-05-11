يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه تتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الإدارية 33 19

6 أكتوبر 33 20

بنهــــا 33 19

دمنهور 32 19

وادي النطرون 32 18

كفر الشيخ 32 19

المنصورة 33 18

الزقازيق 33 19

شبين الكوم 33 19

طنطا 32 19

دمياط 27 18

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 29 19

السويس 30 19

العريش 26 17

رفح 25 17

رأس سدر 33 20

نخل 30 14

كاترين 26 10

الطور 33 21

طابا 32 18

شرم الشيخ 36 23

الاسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 29 18

رأس غارب 31 21

الغردقة 35 21

سفاجا 34 20

مرسى علم 35 21

شلاتين 33 22

حلايب 32 20

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 37 21

بني سويف 36 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 21

سوهاج 29 21

قنا 39 22

الأقصر 40 22

أسوان 41 23

الوادى الجديد 35 20

أبوسمبل 35 20