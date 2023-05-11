ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن الملك تشارلز الثالث هو "الأكثر نشاطا" في العائلة الملكية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث أجرى نحو 5 آلاف مهمة ملكية في تلك الفترة، متقدما بذلك على شقيقته الأميرة آن.



وأضافت الصحيفة، أن تشارلز، الذي قضى معظم فترة العقد الماضي وليا للعهد – شارك في 4854 ارتباطا ملكيا بين عامي 2013 و2022 – مقارنة بشقيقته آن التي شاركت في 4693 ارتباطا.



وجاء في المرتبة الثالثة شقيقهما الأمير إدوارد بـ3155 – يتبعه الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بـ2721 ارتباطا، ثم أندرو بـ2289. ويعتبر وجود دوق يورك في المرتبة الخامسة مفاجئا بالنظر إلى تنحيه عن المهام الملكية قبل أربعة أعوام.



وشاركت الأميرة صوفي زوجة الأمير إدوارد في 2253 مهمة، في حين جاء بسجل الملكة كاميلا (2084 مهمة ملكية).



وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه في حين يعتبر ولي العهد الأمير ويليام (الذي أدى 1704 مهمة) وزوجته كيت ميدلتون (1024 مهمة) الآن الفردين الملكيين الأكثر ظهورا، فقد شاركا في مهام أقل من الأمير ريتشارد

دوق جلوستر الأقل شهرة (الذي شارك في 2056 ارتباطا) وزوجته بريجيت دوقة جلوستر (1031).



كما قدم دوق كنت الأمير إدوارد مساهمة كبيرة في الحياة الملكية بالرغم من عدم ملاحظته كثيرا كما الحال مع الآخرين – حيث شارك في 1538 ارتباطا خلال عقد من الزمان.



ويأتي بعده في الترتيب الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث بـ1057 مهمة، والذي كانت آخر مشاركاته في أغسطس عام 2017، أي قبل حوالي أربعة أعوام من وفاته في أبريل 2021. وشارك فيليب في فاعليات على مدار العقد الماضي أكثر من الأمير هاري (1009).



وتأتي ميجان ماركل زوجة الأمير هاري في ذيل القائمة بـ(179) مهمة خلال الفترة القصيرة التي قضتها في الحياة الملكية قبل أن تتنحي وهاري عن أداء مهامهما في عام 2020 وانتقالهما إلى أمريكا.