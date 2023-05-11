بريطانيا تحث على مساءلة بشأن الانتهاكات في السودان

حثت بريطانيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الضغط من أجل المساءلة بشأن العنف في السودان وذلك خلال اجتماع طارئ في جنيف اليوم الخميس، لكن السودان عارض ذلك، قائلا إن الأحداث الجارية هناك هي "شأن داخلي".

وحث وزير الدولة البريطاني للتنمية وشؤون أفريقيا آندرو ميتشيل المجلس المؤلف من 47 عضوا على "إرسال رسالة موحدة تعبر عن القلق والفزع" قبل تصويت متوقع.

وقال مبعوث السودان للمجلس إن ما يحدث في السودان شأن داخلي.

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن مئات الجرحى والمصابين معظمهم من المدنيين، فيما تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.