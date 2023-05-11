تنمية التجارة الداخلية: لا يوجد نية لتحويل الدعم العيني لنقدي حاليا

أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يصدر تصريحات من مساعد أول وزير التموين ورئيس الجهاز، حول دراسة وزارة التموين خلال الفترة الجارية بالعمل على جعل الدعم التمويني نقديا وليس سلعا تموينية، حيث لم يصرح ذلك مطلقا.

وقال الجهاز، إن ما صرح به الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية، خلال لقائه بالصحفيين اليوم، هو أنه كان في الماضي دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، وليس كما كما تردد بأن وزارة التموين تدرس حاليا تحويل الدعم النقدي إلى عيني.

ونوه بأن وزارة التموين توفر ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين.