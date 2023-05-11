عضو مشروع الجينوم يكشف أصل المصريين القدماء: العرق الإفريقي لا يتخطى 4%

قال الدكتور سامح سعد على، عضو اللجنة القومية العلمية لمشروع الجينوم المصري، إن واحدًا من أهم الأجنحة لمشروع «الجينوم المصري» هو العمل على فك التسلسل الجيني للمومياوات المصرية، مشيرًا إلى المشروع مدته 5 سنوات، وقد يتخطى الـ200 مومياء لمعرفة التسلسل الجيني وحل ألغازهم وأسرارهم.

وأضاف «سعد»، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن المصريين الحاليين لهم نفس الخريطة الجينية للمصريين القدماء.

وعن الجدل الدائر بشأن أصل المصريين القدماء، وهل هو إفريقي أو مكان آخر؟ قال إن نسبة التمثيل الجيني من العرق الإفريقي في الجينوم المصري للقدماء المصريين لا يتخطى 4%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة زادت مع الجيل الحالي إلى 8%.

وبين أن 70% من التمثيلي الجيني في الجينوم المصري كان من شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، والأناضول، كما أنه ثبت أن هناك توحد جيني بين المسلمين والأقباط.

ولفت عضو اللجنة القومية العلمية لمشروع الجينوم المصري إلى أن البشرية بأكملها بدأت من إفريقيا، إذ إن إفريقيا هي أصل الكون والبشر.