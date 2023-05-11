هدوء يشوبه التوتر يسود باكستان بعد نشر الجيش

ساد هدوء يشوبه التوتر في باكستان، اليوم الخميس، بعد نشر القوات المسلحة في مناطق مختلفة لقمع أعمال شغب دامية إثر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وكانت حركة المرور ضئيلة في الشوارع التي ظلت مهجورة مع إغلاق المدارس لليوم الثاني على التوالي، حيث تقوم القوات بعمل دوريات في العاصمة إسلام أباد وإقليم البنجاب في وسط البلاد ومنطقة خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان.

وقال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله خان ، لوسائل الإعلام أمس الأربعاء، "لقد استدعينا الجيش لوقف العنف".

وحذر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المتظاهرين، في خطاب متلفز، حيث دافع عن اعتقال خان أول أمس الثلاثاء بتهمة الفساد.

وقال ثناء الله إن نشر الجيش جاء بعد احتجاجات دامية أمس الأربعاء لقي فيها ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب نحو 300 آخرون.

ودخل أنصار خان الذين تحلوا بالعنف في معارك مع الشرطة في عدة مدن وأحرقوا مبان حكومية ومركبات عامة وخاصة أمس الأربعاء بعد اقتحام مجمعات عسكرية رئيسية أول أمس الثلاثاء.

وقامت محكمة في إسلام أباد باحتجاز خان في عهدة مكتب المساءلة الوطني، وهو جهاز مستقل لمكافحة الفساد، للتحقيق في صفقة عقارية بملايين الدولارات.

وبدأت محكمة أخرى، أمس الأربعاء أيضا، محاكمة خان بتهمة الاستيلاء على الهدايا التي تلقاها من دول أخرى خلال توليه رئاسة الوزراء في الفترة من عام 2018 إلى 2022.

والتهمتان قد تنهيا مسيرته السياسية وتزج به في السجن.

ودخلت السياسة الباكستانية في حالة من الفوضى منذ عزل خان من منصبه من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.

وباكستان معرضة لخطر التخلف عن سداد الديون بسبب انخفاض مستويات الإنتاجية، بالإضافة إلى تداعيات الفيضانات الكارثية في سبتمبر 2022 والتي أثرت بشكل أكبر على الاقتصاد.

ويشار إلى أن البرلمان الباكستاني عزل خان، الذي وصل إلى السلطة في 2018 بعد انتخابات متنازع عليها، في أبريل الماضي عبر تصويت بسحب الثقة، وهو يواجه منذ ذلك الحين عددا كبيرا من المشكلات القانونية.