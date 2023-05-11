 اليابان تنتهي من تلقي طلبات الشركات للمشاركة في مخطط تداول الكربون - بوابة الشروق
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اليابان تنتهي من تلقي طلبات الشركات للمشاركة في مخطط تداول الكربون

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 9:34 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 9:34 ص

انتهت وزارة التجارة اليابانية من تلقي الطلبات من الشركات التي تسعى للمشاركة في مخطط تداول الانبعاثات الطوعي، المعروف باسم "جي إكس ليج"، بحسب ما قاله مسؤول في الوزارة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن الشركات الأعضاء في المبادرة، ستتمكن بموجبها من تداول الأرصدة الكربونية بعد تحديد أهداف طوعية لخفض الانبعاثات، والإبلاغ عن نتائج انبعاثاتها سنويا.

وسوف تقوم الشركات بتسجيل أهدافها الطوعية وغيرها من البيانات الاخرى، خلال الفترة بين أوائل مايو و29 سبتمبر، ثم ستكشف عن نتائج انبعاثاتها في أكتوبر من عام 2024.


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