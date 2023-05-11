تقرير دولي: تم تسجيل عدد قياسي للنازحين داخليا خلال عام 2022

خلص تقرير لمركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف اليوم الخميس، إلى أن الصراعات والجوع والتغير المناخي ساهموا في تسجيل عدد قياسي من النازحين داخليا خلال عام 2022.

وارتفع عدد النازحين في بلادهم إلى 1ر71 مليون شخص العام الماضي. وهذه تمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2021. وقد نزح الكثير من الأشخاص أكثر من مرة.

وفي أوكرانيا فقط، نزح نحو 9ر5 مليون شخص داخليا بسبب الحرب الروسية العام الماضي. كما فر الملايين إلى خارج أوكرانيا.

ووفقا للمفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين، فإن نحو خمسة ملايين شخص حصلوا على الحماية في أوروبا. مع ذلك، يتعامل تقرير مركز مراقبة النزوح الداخلي بصورة خاصة مع النازحين الذين بقوا داخل الدولة التي كانوا يعيشون فيها في السابق.

وقد نزح نحو 2ر28 مليون شخص داخليا بسبب العنف والصراع خلال عام 2022، وهو أعلى بواقع الضعفين مقارنة بعام 2021.

كما اضطر 6ر32 مليون شخص للفرار من منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية والمناخية، بزيادة بنسبة 40%.