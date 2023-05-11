حزب الحركة الوطنية يطالب بقانون جديد للأحزاب وتقسيم الدوائر الانتخابية

قال الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن رؤية الحزب التي تم التقدم بها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمحور السياسي، شملت العديد من الاقتراحات والرؤي بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية، وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بكل التيارات السياسية، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب، وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.

وأضاف "الضبع"، أن هذه المقاعد يمكن من خلالها ضمان تمثيل مناسب لكل القوى السياسية وبصفة خاصة في مجلس الشيوخ، مشددًا على أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية ووضع آليات لدعم الأحزاب التي لها تمثيل نيابي دعما ماليا يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.

وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية: "طالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية بالبلاد، وفقا لعدد السكان في كل محافظة مع ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية لأن عدم إصدار هذا القانون حتى الآن يشكل عوارا دستوريا مخالفا لنص المادة (242) من الدستور".

وتنص المادة على أنه يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاده ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.

وتعني هذه المادة، أنه كان يجب تطبيق نظام الإدارة المحلية بالبلاد من عام 2019م.