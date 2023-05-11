الوصل والجزيرة يعودان للانتصارات في الدوري الإماراتي

عاد فريقا الوصل والجزيرة إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري الإماراتي، بعدما تغلبا على خورفكان واتحاد كلباء على الترتيب، اليوم الخميس.

وحقق الوصل فوزا ساحقا 5 / 1 على مضيفه خورفكان، في حين تغلب الجزيرة 2 / صفر على ضيفه اتحاد كلباء، ضمن منافسات المرحلة الـ26 (الأخيرة) للمسابقة.

وعلى ملعب (صقر بن محمد القاسمي)، افتتح توماس شانكالاي التسجيل لمصلحة الوصل في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله سياكا سيديبي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف فابيو دي ليما وآداما ديالو الهدفين الثالث والرابع للوصل في الدقيقتين 60 و87 على الترتيب، فيما سجل فابيو أبرو هدف خورفكان الوحيد في الدقيقة 89.

واختتم فيليبي جوتيريز مهرجان أهداف الوصل في المباراة، عقب إحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الوصل، الذي تعادل مع شباب الأهلي دبي وخسر من العين في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، إلى 47 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد خورفكان عند 25 نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وعلى ملعب (محمد بن زايد)، انتظر الجزيرة حتى الدقيقة 65، ليفتتح نجمه المخضرم علي مبخوت التسجيل من ركلة جزاء، فيما تكفل أحمد الهاشمي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني.

ورفع الجزيرة، الذي خسر من الظفرة في المرحلة الماضية، رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد اتحاد كلباء عند 33 نقطة في المركز الثامن.