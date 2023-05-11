الجيش اللبناني يوقف سوريين اثنين لارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي



أوقفت مخابرات الجيش اللبناني شخصين من التابعية السورية أحدهما في جنوب لبنان لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، والآخر في وادي البقاع شرق لبنان لنشاطه في مجال تمويل الجماعات المتطرفة لا سيما تنظيم داعش.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع شخصا سوريا، لنشاطه في مجال تمويل المجموعات المتطرفة التي وجدت سابقا في جرود بلدة عرسال لا سيما تنظيم داعش ولتواصله مع أبرز قادته".

وأوقفت دورية أخرى من مخابرات الجيش في منطقة الجنوب سوريا آخر، لانتمائه إلى تنظيم "داعش الإرهابي" ومبايعته له، وقد خضع لدورات شرعية وأخرى عسكرية وأمنية".

وأوضح البيان أنه كان من ضمن مهام الموقوف السوري الأول "مراقبة الأشخاص الذين يخالفون قوانين التنظيم لمحاسبتهم لاحقا، وخلال عام 2017 دخل الأراضي اللبنانية خلسة وأقام في عدد من المناطق اللبنانية".