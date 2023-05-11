 بنك إنجلترا يرفع معدل الفائدة مجددا مع استمرار ارتفاع أسعار الأغذية - بوابة الشروق
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بنك إنجلترا يرفع معدل الفائدة مجددا مع استمرار ارتفاع أسعار الأغذية

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 5:51 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 5:51 م

 

صوتت أغلبية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا اليوم الخميس، لصالح زيادة معدل الفائدة من 25ر4% إلى 5ر4%.

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية، عن البنك التوقع بتراجع معدل التضخم بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأغذية.

وتعد هذه الزيادة الـ12 التي يقرها البنك للفائدة.

وأضاف البنك، أن ارتفاع أسعار الأغذية استمر لفترة أطول من المتوقع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم كفاية الحصاد في الدول الأوروبية.

وهذا يعني أنه من المتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل سرعة من توقعات البنك في تقريره السابق في فبراير الماضي.


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