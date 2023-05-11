مساعد وزير الشباب والرياضة يشارك في ندوة تدريب 100 قائد بالقليوبية

استقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون السياسات والتطوير، والدكتور ماجد نجم مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية والخبير في وحدة السياسات، لإلقاء محاضرة حول القيادة والاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، لفريق برنامج تأهيل المائة قائد بالقليوبية.

ويأتي ذلك برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته بمشاركة مساعد وزير الشباب والرياضة ومستشار وزير التعليم العالي، في مبادرة القليوبية لتأهيل 100 قائد من العاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية بالديوان العام والإدارات الفرعية، والتي أطلقتها القليوبية، ودشنها وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة في شهر يونيو من العام الماضي، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل صف ثانٍ من القيادات الشبابية بالمديرية في العديد من المجالات.

وبدأت المحاضرة الأولى لمستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية والخبير، في وحدة السياسات حول القيادة وسمات ومواصفات القائد الناجح، وتطرق اللقاء لمجموعة من النقاشات حول مفهوم القيادة، وسمات القائد ودور القائد الملهم في تطوير منظومة العمل وحل المشكلات.

وأكد مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات، اهتمام وزير الشباب والرياضة بفئة الشباب والتي تمثل نسبة 67% من سكان مصر واهتمام الاستراتيجية باستثمار طاقات الشباب ودراسة احتياجات الشباب ومتطلباتهم، وكذلك اهتمام الاستراتيجية وانبثاقها من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة، درع المديرية للدكتور ماجد نجم، والدكتور عبد الله الباطش تعبيرا عن تقديره وشكره لتلبيه الدعوة والمشاركة في إلقاء محاضرات وتدريب العاملين بالشباب والرياضة أعضاء مبادرة 100 قائد.

وأكد أن المبادرة تأتي ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بإعداد كوادر شبابية وصف ثانٍ من العاملين لتولي المناصب القيادية.