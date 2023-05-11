استمرار إطلاق رشقات صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل في اليوم الثالث من التوتر

أطلقت فصائل فلسطينية في غزة رشقات من القذائف الصاروخية، اليوم الخميس، باتجاه جنوب إسرائيل في اليوم الثالث من موجة التوتر في القطاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في العديد من مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، على خلفية إطلاق القذائف الصاروخية، موضحة أن 25 مصابًا نقلوا للعلاج منذ بدء جولة التوتر.

يأتي ذلك بعد مقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في خان يونس جنوب قطاع غزة بينهم مسئول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي علي حسن غالي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن غالي "كان مسئولا عن إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي إسرائيل، بما في ذلك يوم أمس".

ونعت سرايا القدس في بيان لها غالي عضو مجلسها العسكري، ومسئول الوحدة الصاروخية وقالت إنه قضى في "عملية اغتيال إسرائيلية غادرة برفقة عدد من الشهداء الأبرار".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 25 و76 مصابا منذ بدء موجة التوتر قبل يومين بسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى اغتيال 13 فلسطينيا من بينهم 3 من قادة حركة الجهاد في القطاع.

في هذه الأثناء قالت مصادر في حركة الجهاد، إن عضو المكتب السياسي للحركة محمد الهندي الذي يقيم في الخارج من المقرر أن يصل صباح اليوم إلى القاهرة؛ لبحث آخر التطورات مع المسئولين المصريين حول تداعيات التصعيد الإسرائيلي على غزة.