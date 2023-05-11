الإمارات: 3ر1 مليار دولار صافي دخل أدنوك للغاز خلال الربع الأول

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" "أدنوك للغاز"، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز بالإمارات، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس الماضي، الربع الأول من عام 2023، والتي تعد الأولى منذ تأسيس الشركة والاكتتاب العام الأولي على أسهمها.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، تم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة على أساس الإيرادات المبدئية المعدلة، مشيرة إلى أن الشركة حققت صافي دخل خلال الربع الأول بلغ 3ر1 مليار دولار أمريكي بزيادة 9% على أساس سنوي، مقارنة بصافي دخل معدل مبدئي بلغ 2ر1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2022.

وسجلت خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 2ر5 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالإيرادات المعدلة المبدئية للفترة نفسها لعام 2022 والتي بلغت 2ر6 مليار دولار أمريكي، ويعود ذلك لحالة الأسعار في الأسواق العالمية.

وحافظت الشركة على مستويات عالية من الموثوقية في جميع عملياتها التشغيلية خلال الربع الأول، مع نسبة موثوقية بلغت 5ر98 % عبر مرافقها.

وتتمتع "أدنوك للغاز" بهامش أرباح مرن يمكن التنبؤ به، تدعمه فرص مربحة للنمو والتطور.

وتهدف "أدنوك للغاز" إلى دفع توزيعات أرباح مؤقتة تبلغ 625ر1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع، ودفع 625ر1 مليار دولار أمريكي أخرى خلال الربع الثاني من عام 2024 عن النصف الثاني من عام 2023.

كما تتوقع الشركة زيادة قيمة الأرباح المستهدفة من 25ر3 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو قدره 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح للسهم الواحد خلال الفترة 2024-2027.