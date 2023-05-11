بهاء ديمتري: اتحاد الصناعات تقدم بتقارير تتعدى 230 صفحة لمناقشتها بالحوار الوطني

قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن محور الصناعة؛ يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية والمواطن المصري، انطلاقًا من دوره المحوري الهام في خلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن توفير مختلف الصناعات الضرورية كالدوائية أو الغذائية والهندسية للمواطن.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC» مساء الخميس، إلى قدرة الصناعة المصرية خلال أزمة جائحة كورونا على توفير كل احتياجات المواطن، معقبا: «لم نر أي أزمات نقص، سواء دواء أو غذاء أو أجهزة، كما حدث في الخارج».

وأضاف أن لجنة الصناعة تضع على رأس أولوياتها حل مشكلة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، متابعا: «نحتاج استيراد خام الحديد والنحاس والألومنيوم؛ لأننا لا نملك مناجم نحاس أو حديد؛ لإدخالها في الصناعات التحويلية كي تخرج في صورة أجهزة وسيارات وماكينات».

وأشار إلى عرض اتحاد الصناعات؛ دراسات ورؤى لكل الموضوعات الرئيسية والفرعية في تقارير تتعدى 230 صفحة على لجنة الصناعة بالحوار الوطني، بناء على متطلبات واقتراحات المصنعين؛ مستعرضين خلالها أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعة.

وأكد أن لجنة الصناعة والمستثمرين والحكومة؛ جميعهم جبهة واحدة -دون منافسة- من أجل الصالح العام، معقبا: «كلنا في مركب واحدة، ونريد الوصول بمصر إلى أفضل وضع يمكن الوصول إليه».