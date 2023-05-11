وزير الخارجية الأردني يشيد بجهود مصر للتوصل إلى تهدئة في غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المملكة تقف بالكامل إلى جوار مصر في جهودها للتوصل إلى تهدئة في غزة، مشيرًا إلى أن «الجهود المصرية كان لها أثر في وقف التدهور خلال مرات سابقة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا، مساء الخميس: «كلنا نتأذى من الفشل في تحقيق السلام، وندفع ثمنًا للوضع الراهن الذي يستحيل استمراره»، مشددًا على أهمية إعادة الأمل بخطوات عملية فاعلة على طريق وقف التدهور والتقدم نحو السلام.

ونوه أن المملكة في تعاملها مع ما جرى في القدس خلال شهر رمضان، انطلقت من الموقف الثابت بأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يجب أن يحترم بالكامل.

وحذر من أن «استمرار الانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية يفجر دوامات جديدة من العنف»، مضيفًا: «نأخذ المسئولية بجدية كاملة ونقوم بكل ما نستطيع للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم».

وشدد على أن «حماية المقدسات والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، بمثابة حماية للسلام والهدوء»، منوهًا أنه «لا شيء قادر على تفجير الأمور كالقدس ومقدساتها».

واستطرد: «هنالك انفجار يحتاج إلى شرارة، والقدس دائمًا يمكن أن تكون الشرارة لو لم تحترم المقدسات ولم نحترم الوضع التاريخي القائم، نحن نعمل وفق رؤيتنا الواضحة التي تنطلق من مبادئنا التي لا تتغير بتحقيق العيش الأمن والسلام، ووقف كل ما يمكن أن يؤدي إلى العنف والتصعيد، وكل ما يسهم في العملية السلمية».