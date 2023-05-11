العراق: مقتل ضابط و3 إرهابيين في قاطع سامراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل ضابط وثلاثة إرهابيين ضمن قاطع عمليات سامراء (112كم شمالي بغداد).

وقالت الخلية في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنه "بعد التأكيدات المستمرة من قبل قيادة العمليات المشتركة للحيطة والحذر وتكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، تمكنت القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء من إحباط محاولة تعرض على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم".

وأشارت إلى أنه "تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى إلى استشهاد أحد الضباط الذي قام باسناد وتعزيز النقطة، واستطاعت قواتنا الأمنية البطلة قتل ثلاثة إرهابيين أحدهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وضبط أسلحتهم ونواظيرهم الليلية".

ولفتت إلى أن عمليات البحث مازالت مستمرة ضمن هذا القاطع، موضحة أن القطاعات الأمنية "لن تسمح لعناصر عصابات داعش الإرهابية بالتحرك وستكون لهم بالمرصاد".