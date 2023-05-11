جدال في جمهورية التشيك بشأن طريقة التعامل مع منتجات القنب التي تحتوي على الكانابيديول

اندلع جدال في جمهورية التشيك بشأن طريقة التعامل المناسب مع منتجات القنب التي تحتوي على الكانابيديول.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا إنه يعارض قرار هيئة التفتيش الحكومية على الأغذية لصالح حظر المنتجات التي تباع كزيت وكبسولات، من بين أمور أخرى.

وكتب السياسي الليبرالي المحافظ على موقع تويتر أنه يرى أن الحظر "مؤسف". وقال إن آراء المواطنين ورجال الأعمال أيدت هذ الرأي.

وقال متحدث باسم الحكومة بعد اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، مضيفا أن النقاش بشأن طريقة التعامل مع منتجات الكانابيديول سيستمر.

كما عارض نائب رئيس الوزراء ايفان بارتوش فرض الحظر. وأكد السياسي المنتمي إلى حزب القراصنة أن رجال الأعمال التشيكيين استثمروا الملايين في الإنتاج.