كريم قاسم: سعيد بحصول فيلم الحفرة على جائزة لجنة تحكيم أسبوع زاوية للأفلام

أبدى الفنان كريم قاسم، سعادته بفوز فيلمه "الحفرة" الذي أنتجه، بجائزة لجنة التحكيم في الدورة السابعة من أسبوع زاوية للأفلام القصيرة.

ونشر قاسم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صوره وهو يحمل الجائزة ويعبر بوجه عن فرحته الشديدة، وعلق: سعيد بحصول فيلم الحفرة على جائزة لجنة التحكيم في الدورة السابعة من أسبوع زاوية للأفلام القصيرة.

الفيلم باكورة إخراج الفنان عمرو عابد، رفيق درب كريم قاسم، حيث بدأ معا مشوارهما في عالم الفن منذ اشتراكهما في بطولة فيلم "أوقات فراغ" عام 2006، وبطولة صدقي صخر، أحمد بنهاوي، مدير التصوير ماجد نادر، ومونتاج سارة عبد الله، وتصميم شريط الصوت سارة قدوري وميكساج محمد صلاح.

تدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.