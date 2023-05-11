مركز توظيف عين شمس يعقد جلسة مع الاتحاد من أجل المتوسط ضمن فعاليات مؤتمر الجامعة السنوي

عقد مركز التوظيف بجامعة عين شمس جلسة مشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط UFM، في إطار فعّاليّات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، تحدث خلالها الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف حول مراكز التوظيف وجامعات الجيل الرابع.

كما تطرق الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط للنظام البيئي للتوظيف في استراتيجية التعليم العالي 2023.

وحول الجامعة كأداة في الترويج للتوظيف في الاقتصاد الأخضر، تحدث Giuseppe Provenzano مدير مشروعات بالاتحاد من أجل المتوسط، أدار الجلسة نهى جمال الدين نائب مدير مركز التعلم عبر التجربة.

أعقب ذلك جلسة نقاشية بعنوان "الوظائف الناشئة والمختفية - كيف سيؤثر مستقبل العمل على الوظائف والمهارات"، ومشاركة آرائهم حول كيف تقوم التكنولوجيا الحديثة والأسواق الناشئة بتوليد وظائف جديدة ومنتجة وكيف تؤثر الاتجاهات الحديثة مثل الأتمتة والعولمة بالتأثير علي وظائف المستقبل كما تحدث الحضور عن أنواع المهارات المطلوبة من قبل الشباب للبقاء والنمو في بيئات العمل المتغيرة باستمرار.

واتفق الجميع على أهمية تطوير المهارات المرتبطة بالإبداع والذكاء الاجتماعي وصناعة القرار والمهارات التقنية مثل التكويد لأنها لغة المستقبل.