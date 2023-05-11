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البنك المركزي الأوروبي: زيادة التوقعات بشأن ارتفاع معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال مارس الماضي

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
بروكسل (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 1:40 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 1:40 م

ارتفعت التوقعات بزيادة معدل التضخم في منطقة اليورو "بصورة كبيرة" خلال شهر مارس الماضي، مما يدعم آراء مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يقولون إنه ربما تكون هناك حاجة للاستمرار في رفع معدل الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي الأوروبي قال اليوم الخميس إن توقعات التضخم بالنسبة لـ 12 شهرا المقبلين ارتفعت من 6ر4% في فبراير إلى 5% في مارس الماضي.

وبالنسبة للثلاثة أعوام المقبلة، ارتفعت التوقعات بالنسبة للتضخم من 4ر2% إلى 9ر2%.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبطأ الأسبوع الماضي من وتيرة رفع معدل الفائدة إلى 25 نقطة أساس، حيث قال عدد من أعضاء المجلس الحاكم إن حملة التشديد النقدي الأكثر صرامة في تاريخ البنك سوف تنتهى قريبا. مع ذلك، بدأ البعض في الإشارة إلى أنه ربما تكون هناك حاجة للاستمرار في رفع معدل الفائدة.


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