مستشار دبلوماسي: اتفاق كوريا الجنوبية واليابان يساعد في مواجهة بيونج يانج

صرح المستشار بالأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية الجنوبية، بارك تشيول هي، بأن الدفء الأخير الذي دب في العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان سوف يساعدهما في تقاسم المعلومات مع حليفتهما الولايات المتحدة من أجل مراقبة كوريا الشمالية.

وقال بارك "إننا ندفع بقضايا التعاون الأمني سيما تقاسم المعلومات بين الدول الثلاث".

وصرح بارك لتلفزيون بلومبرج اليوم الخميس، بأن الاتفاق هو نقطة انطلاق جيدة سوف تساعد في تعاون الدولتين الجارتين في قضايا التعاون الاقتصادي والتصدي للمخاوف بشأن سلاسل التوريد العالمية.

وعزف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على وتر الوحدة الأسبوع الجاري في قمة نادرة حيث وافقت الدولتان على التعاون بشأن كوريا الشمالية.

كما توصلا لاتفاق بشأن تعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل في المصانع والمناجم اليابانية خلال حكمها الاستعماري في الفترة من 1910 إلى 1945 في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الزيارة بمثابة أول قمة رسمية في سول خلال 12 عاما تقريبا بين الجارتين، والتي ساعد فيها الاتفاق الذي كشف عنه يون في مارس الذي يدعو شركات كوريا الجنوبية إلى المساهمة في تمويل تعويضات العمال المجندين الكوريين.