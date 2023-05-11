أرمينيا: القوات المسلحة في أذربيجان أطلقت النار على قواتنا

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قالت وزارة الدفاع في أرمينيا إن القوات المسلحة في أذربيجان أطلقت النار على قواتها في منطقة كجاركونيك الحدودية اليوم الخميس.

وكتبت الوزارة تغريدة قالت فيها إن القوات الأرمينية تتخذ" إجراءات وقائية وحمائية".

وأضافت الوزارة أن اثنين من أفراد القوات المسلحة في أرمينيا أصيبا في الهجوم بالقرب من سوتك.

وأوضحت الوزارة في يريفان أن أذربيجان نشرت أخبارا مزيفة بشأن قيام أرمينيا بفتح النار وإصابة جندي مساء أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن القوات المسلحة في أرمينيا "ارتكبت استفزازا متعمدا ضد مواقع جيش أذربيجان" في اتجاه مستوطنة زود في منطقة باساركيشار، وفقا لما ذكرته وكالة تريند للأخبار نقلا عن القطاع الاعلامي للوزارة.

وأضافت: "نتيجة لإطلاق النار ، أصيب جندي من جيش أذربيجان بإصابات خطيرة في الرأس".

وقالت الوزارة "مجددا، على الرغم من التحذيرات بوقف الاستفزازات وعدم تصعيد الوضع عمدا، أرمينيا انتهكت وقف إطلاق النار".

ويشار إلى أن الدولتين تخوضان حربا منذ عقود للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ الجبلية في أذربيجان، التي تقطنها أغلبية من الأرمن.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الأحد المقبل في بروكسل في اجتماع ثلاثي في إطار جهود للتوصل لحل للصراع بين الدولتين.