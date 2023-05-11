ضبط متهم يزعم فك أعمال السحر عبر فيسبوك في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة التابع لقطاع الشرطة المتخصصة في الإسكندرية، القبض على شخص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بطريقة غير مشروعة، وذلك من خلال ترويجه لأعمال الدجل وممارسة الشعوذة وفك السحر عبر الإنترنت.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد بممارسة شخص محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة الساحل، محافظة القاهرة، أعمال الدجل والشعوذة، وفك السحر، بمقابل مادي، حيث يعلن عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وعقب تقنيين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد المتهم، حيث أمكن ضبطه أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وسط الإسكندرية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطه والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، ومبالغ مالية عبارة عن "عملات محلية، وأجنبية" من متحصلات نشاطه.



ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فقد تم التحفظ على المضبوطات، وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقر بممارسة نشاطه بقصد التربح المادي، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.