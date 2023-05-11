جمارك مطار سوهاج تحبط محاولتي تهريب 20 سبيكة ذهب

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الإدارة، من ضبط محاولتي تهريب عدد من السبائك الذهبية، بالمخالفة لأحكام القانون، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضري ضبط جمركي.

في البداية اشتبه فيصل أبو عميرة مدير الحركة، في جمارك مطار سوهاج، في راكبين مصريين، أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، نظرا لارتباكهما، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة طيران شركة العربية القادمة من الشارقة.

وعند عرض الراكبين على جهاز provision لفحص الأفراد بمعرفة مصطفى أحمد أبو الوفا مأمور الفحص، تحت إشراف حسن أبو كريشة، مدير إدارة عمليات الفحص، تبين وجود عدد من السبائك الذهبية من جيوبهم الخلفية قبل دخول الجهاز.

بالعرض على عاطف عبدالشافي مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة برئاسة فيصل أبو عميرة مدير الحركة، ورمضان بادي مأمور الأمن الجمركي، وأحمد العمدة وحكم حافظ مأموري تفتيش الركاب وأحمد الغرابلي مفتش مكافحة التهرب الجمركي، لجرد وتحرير المضبوطات، التي بلغ عددها 20 سبيكة من معدن الذهب وزن كل واحدة 100 جرام، بإجمالي 2 كيلو جرام.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 9 و10 لسنة 2023 لمخالفة الواقعتين لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.