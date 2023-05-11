النيابة تُحقق في حادث طعن ولي أمر تلميذ لمدرس بسنتر في الإسكندرية

طلبت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث حول ملابسات واقعة اعتداء ولى أمر أحد التلاميذ المقيدين بالمرحلة الإعدادية، على معلم لغة عربية، يدعى "وليد.ع"، بسلاح أبيض "مطواة" أثناء درس خصوصي بأحد المراكز التعليمية "سنتر" بدعوى توبيخ نجله أمام زملائه، مما ألحق به إصابات مختلفة وأحدث جرحًا في بطنه أخضعه لإجراء عملية جراحية.

ووفقًا لأقوال المجني عليه في محضر الشرطة، فقد بدأت الواقعة داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية "سنتر" إذ كانَ المُعلم يشرح درسًا قبل عقد الامتحانات، وعندما أحدث أحد الطلاب حالة من الهرج أثناء استطلاع الآراء حول موعد الحصة القادمة، فطالبه المعلم بمغادرة الفصل حتى يتسنى لزملائه الاستفادة.

وأضاف المُعلم أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي أمر التلميذ يتوعده، وأثناء الحصة فوجئ بطرق الباب، وعند توجهه لفتحه اعتدى عليه ولي الأمر، دون سابق كلام أو استفسار عن حقيقة الواقعة، مما أحدث جرحًا به عرضه لنزف دمًا بصورة كبيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة، والتي استدعت ولي أمر التلميذ وتم التحقيق معه، حيث أخلت سبيله لاحقًا على ذمة التحقيقات، فيما تواصل الاستماع لأقوال طرفي الواقعة، وتباشر التحقيق.