 العراق يدرس مع ائتلاف شركات أجنبية إعادة تأهيل مصفاة لتكرير النفط بطاقة 150 ألف برميل يوميا - بوابة الشروق
الخميس 11 مايو 2023 2:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

العراق يدرس مع ائتلاف شركات أجنبية إعادة تأهيل مصفاة لتكرير النفط بطاقة 150 ألف برميل يوميا

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 2:42 م

أجرى وكيل وزارة النفط العراقية حامد يونس الزوبعي، اليوم الخميس، مباحثات مع ائتلاف شركات يابانية وتركية؛ لإعادة تأهيل مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 150 ألف برميل يوميا في محافظة صلاح الدين "180 كم شمالي بغداد".

وذكرت وزارة النفط، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن وكيل وزارة النفط اجتمع مع ممثلين عن ائتلاف شركات يضم ميتسوبيشي وجويودا اليابانية وشركة جاليك إنيرجي التركية؛ لمناقشة مشروع تأهيل مصفاة الشمال لتكرير النفط الخام بطاقة 150 ألف برميل يوميا.

وأشار إلى استعراض آخر تطورات المرحلة الأولى من مشروع التأهيل بزمن قياسي، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمشترك في مجال تطوير صناعة النفط ومجال التصفية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

ويسعى العراق، إلى رفع الطاقة التكريرية للمصفى الحالية وبناء مصاف جديدة لاستيعاب متطلبات الاستهلاك المحلي وإيقاف عمليات استيراد المحروقات من الخارج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك