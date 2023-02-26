مساعد وزير التموين عن اللحوم: الزبون هو اللي بيخلي التاجر يرفع الأسعار

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعًا ملوحظًا بسبب الأعلاف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أسعار اللحوم متفاوتة لدي الجزارين، وتتراوح بين من 280 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم في السوبر ماركت وصلت إلى 400 جنيه تقريبًا.

وتابع: «في ناس بتطلب قطعة معينة من الفلتو فسعرها وصل لـ 500 جنيه، هل دي مهمة يعني النهاردة، اللى بيخلي التاجر يرفع السعر هو الزبون، طالما في طلب هيرفع السعر»-على حسب قوله.

وأشار إلى أن دور الحكومة الحفاظ على الشريحة الأكبر من المستهلكين، بالتدخل في الوقت المناسب وبشكل اقتصادي، موضحًا أنه سيتم تداول سلع في البورصة سيكون لها أثر في تخفيض أسعار الأعلاف بشكل منضبط، مثل ما حدث في استقرار أسعار الذرة والصويا في الأسواق.

ولفت إلى أنه ما زالت إمدادات اللحوم المستوردة من السودان مستمرة لأن الجزء الجنوبي بعيد عن الأزمة الموجوده حاليًا، مؤكدًا على أن هناك تنوع في مصادر الإستيراد للحوم مثل الصومال وتشاد.