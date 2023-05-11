رئيس وزراء اليونان يحذر في مناظرة انتخابية من عدم الاستقرار باليونان



حذر رئيس الوزراء اليوناني المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، من تجدد حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وذلك خلال مناظرة انتخابية بثتها شاشات التليفزيون.

وقال ميتسوتاكيس في نقاش حول مائدة مستديرة، مع رؤساء الأحزاب الستة الرئيسية مساء أمس الأربعاء، إن "المطلوب من المواطنين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنا سنمضي قدما، أو سنعود إلى ماض، اعتقد أننا نريد نسيانه".

وكان رئيس الوزراء يشير بذلك إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعرضت لها اليونان خلال السنوات الخمسة عشر الماضية.

ورد خصومه بأن حكومات الحزب الواحد، مثل تلك التي يقودها ميتسوتاكيس حاليا، دفعت بالبلاد، في المقام الأول، إلى الانزلاق في الأزمة.

وبثت جميع القنوات التليفزيونية الرئيسية في اليونان المناظرة.

ومن المقرر إجراء انتخاب برلمانية في اليونان يوم 21 مايو الجاري. وقد أعلن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس، والذي يتصدر استطلاعات الرأي بوضوح، أنه يسعى إلى تولي مقاليد السلطة دون شركاء ائتلافيين مرة أخرى.

ويهدف حزب سيريزا اليساري، وهو أقوى أحزاب المعارضة، إلى تشكيل ائتلاف من يسار الوسط.

ولدى اليونان خبرة بسيطة فيما يتعلق بالائتلافات الحكومية، إذ ينص قانون الانتخابات على أن الحزب صاحب الاداء الأقوى سيحصل تلقائيا على 50 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، بعد الانتخابات.

وتم إلغاء هذه الفقرة في عهد حكومة أليكسيس تسيبراس، في عام 2018 ، وهي فقرة نتج عنها في الغالب، حكومات الحزب الواحد.

ويتم الآن تطبيق تمثيل متناسب بسيط في الجولة الأولى، التي ستقود إلى تشكيل حكومة، أو إجراء جولة أخرى من الانتخابات في مطلع يوليو المقبل.