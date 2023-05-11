 تامر أمين: بنهيص للاعبية الكورة اللي بيطنطتوا علينا وبنتجاهل الأبطال الحقيقيين - بوابة الشروق
الخميس 11 مايو 2023 11:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

تامر أمين: بنهيص للاعبية الكورة اللي بيطنطتوا علينا وبنتجاهل الأبطال الحقيقيين

شيماء رزق
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 10:57 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 10:57 م

 

انتقد الإعلامي تامر أمين، عدم تسليط الضوء على بطولة العالم للإسكواش، خاصًة بعد وصول أبطال مصريين للمباراة النهائية في فرد السيدات وفردي الرجال.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الخميس، أن مصر ضمنت التتويج في لقب بطل العالم للرجال والسيدات للإسكواش، والمقامة اليوم في ولاية شيكاغو.

وتابع: «لما وصلنا كأس العالم سنة 90 و2018 شوفو عملنا إيه، ولما حصلنا على مركز رابع على العالم في كرة اليد، ما بالك برياضة معتمدة دوليًا، في بعد كده جمال وعظمة، قولولي السوشيال ميديا هتهتم بهذه البطولات مفيش»، على حد تعبيره.

واستطرد بأن نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا، تواجه نوران جوهر في نهائي كأس العالم للإسكواش للسيدات.

وعقب: «شوفوا بتهيصوا إزاي لنجوم الكورة اللي بيطنطتوا علينا هنا محليًا، ومكافآت وتفرد لهم صفحات ومقالات، ومش بنهتم بأبطال دوليين وحاصلين على ألقاب عالمية».

واختتم: «إحنا جامدين أوي في النقد، وخدوا بالكم احنا كلنا محتاجين نراجع أولوياتنا، ونعرف مين اللي يستاهل، ومين اللى بنعمل من الفسيخ شربات».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك