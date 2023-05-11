مصادر: أرامكو تعتزم تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة تجارة الطاقة التابعة لها

قالت مصادر مطلعة، إن شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو، قررت تأجيل خطة الطرح العام الأولي لأسهم شركة تجارة الطاقة التابعة بها، والتي كانت ستصبح واحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في العالم خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن أرامكو المملوكة للدولة أبطأت بشدة وتيرة التجهيز لعملية الطرح خلال الشهور الأخيرة، حيث لم تضع الشركة جدولا زمنيا لتنفيذ عملية لطرح والتي قد يتم تأجيلها حتى العام المقبل إذا لم تتحسن أحوال سوق المال.

وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرج أن أرامكو كانت تخطط لطرح أسهم شركة أرامكو للتجارة في أواخر العام الماضي أو أوائل العام الحالي، حيث تستهدف الوصول بقيمة الشركة إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وقالت المصادر إن ارامكو تشعر الآن بصعوبة طرح هذه الشركة الكبيرة في البورصة السعودية في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر أن أرامكو ترغب أيضا في الحصول على المزيد من الوقت لكي تستكمل عملية دمج شركة أرامكو للتجارة مع شركة التجارة الأمريكية التابعة له، موتيفا بيزنس، قبل بدء عملية الطرح العام الأولي.

وتعمل "أرامكو" مع بنوك من بينها مجموعة "جولدمان ساكس"و"جيه بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" لتنفيذ خطة الطرح العام الأولي لشركة تجارة الطاقة.